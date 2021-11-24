«У нас уже Новый год»: Валерия в фантазийном сверкающем платье со шлейфом предстала на съемках

Певица Валерия уже стала активно сниматься в новогодних телевизионных проектах. Кадры из студии канала «Россия 1» звезда показала в личном блоге, засветив на публике праздничный наряд.

Для шоу в честь 2022 года Валерия выбрала серебристое сверкающее платье фантазийного асимметричного кроя со шлейфом. Оно было пошито на запах, как и у Ларисы Долиной. Обе певицы откликнулись на новое модное веяние, тем более такие платья отлично подчеркивают фигуру, выделяя талию.

Блондинка-Валерия выглядела в таком серебристом одеянии словно Снежная королева, тем более образ звезда не стала дополнять какими-то теплыми деталями, ограничившись изящными туфельками в цвет на каблуке.

«У нас уже Новый год», — подписала в личном блоге обнародованные кадры со съемок Валерия.

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