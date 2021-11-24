Как три поколения семьи Масляковых ведут КВН
Видео
Типичные ошибки в макияже, которые часто совершают многие девушки
Видео

Дочь и внук Нины Руслановой с трудом сдерживали слезы у гроба знаменитой актрисы в Доме кино

Прощание со звездой советского экрана проходит в столице.

Дочь и внук Нины Руслановой с трудом сдерживали слезы у гроба знаменитой актрисы в Доме кино
Нина Русланова. Фото: Globallookpress.com

Дочь актрисы Нины Руслановой Олеся и внук звезды Константин с трудом сдерживали слезы у гроба знаменитой советской актрисы, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Олеся Рудакова с сыном
Олеся Рудакова с сыном. Фото: Ольга Храбрых

На Олесе Рудаковой буквально не было лица. Видно, что наследница тяжело переживает смерть матери. Она молча стояла около гроба, предпочитая ничего не говорить.

Нина Русланова запомнилась поклонникам по таким фильмам, как «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей».

Напомним, что Нина Русланова умерла от коронавирусной инфекции в возрасте 75 лет. Похоронят звезду на Троекуровском кладбище.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Дом киноНина РуслановаОлеся РудаковаТроекуровское кладбищеУмерла Нина Русланова