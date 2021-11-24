Дочь и внук Нины Руслановой с трудом сдерживали слезы у гроба знаменитой актрисы в Доме кино

Прощание со звездой советского экрана проходит в столице.

Дочь актрисы Нины Руслановой Олеся и внук звезды Константин с трудом сдерживали слезы у гроба знаменитой советской актрисы, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

На Олесе Рудаковой буквально не было лица. Видно, что наследница тяжело переживает смерть матери. Она молча стояла около гроба, предпочитая ничего не говорить.

Нина Русланова запомнилась поклонникам по таким фильмам, как «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей».

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Напомним, что Нина Русланова умерла от коронавирусной инфекции в возрасте 75 лет. Похоронят звезду на Троекуровском кладбище.

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