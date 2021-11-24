Сын Наталии Белохвостиковой обратился в полицию из-за «информационного террора»

Семья актрисы Наталии Белохвостиковой обратилась за защитой в правоохранительные органы. 18-летний сын звезды советского кино просит уберечь своих родных от «информационного террора».

Речь идет о популярном ток-шоу, в рамках которого в октябре вышел выпуск, посвященный Белохвостиковой. В той передаче актер и продюсер Александр Фарбер (он же бывший зять знаменитой актрисы) обвинял тещу в том, что она разрушила его брак со своей дочерью Натальей.

Как сообщает MK.ru, Белохвостикова и ее дети подали иск о защите чести и достоинства к телеканалу, выпустившему шоу в эфир, и самому Фарберу. И, вдобавок, сын актрисы обратился в полицию с жалобой на телевизионщиков из-за «информационного террора».

Напомним, Наталия Белохвостикова вышла замуж за режиссера Владимира Наумова. У них есть дочь, которая получила имя Наталья и пошла по стопам матери. В 2007 году актриса усыновила еще и мальчика Кирилла.

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