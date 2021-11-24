По советам Васильева: Долина в мерцающем платье-жакете на запах умело показала осиную талию

Такие модели очень стройнят и привлекают внимание.

Лариса Долина приняла участие в новогодних съемках канала «Россия 1». На праздничное шоу народная артистка пришла в чернильном платье-жакете с эффектом мерцания длины мини.

Наряд оказался скроенным в модных тенденциях — на запах. К таким моделям советовал присмотреться Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Платья на запах, по мнению эксперта, практически всегда красиво подают фигуру, делая акцент в области талии. И даже тогда, когда она не сильно проявлена в фигуре.

Ну а если говорить о фигуре 66-летней Ларисы Долиной, тот тут точно все в порядке. Недавно звезда призналась, что влюблена, но замуж в четвертый раз не собирается — не хочет.

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