«Вот когда тебя будут хоронить, тут о тебе пожалеют»: Екатерина Стриженова – о хейтерах

Телеведущая призналась, что довольно часто подвергается нападкам недоброжелателей в соцсетях.

Екатерина Стриженова рассказала о критике, с которой она сталкивается в соцсетях. Телеведущая призналась, что для нее важно только то, что говорят ее близкие. На хейтеров она старается внимания не обращать.

«Есть люди, которые в своей жизни ничего значимого не сделали и при этом считают своим долгом зайти на твою страницу и поучить тебя жизни! Причем безапелляционно, не стесняясь в выражениях. У некоторых это, видимо, стало целью жизни или привычкой — ни дня без гадости и грязи. Может, им делать совсем нечего и остается только жить чужой жизнью?» — поделилась эмоциями Екатерина с изданием 7days.

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Телеведущая призналась, что ее обвиняют в многочисленных пластических операциях. Сама Стриженова удивляется, откуда берутся эти слухи, ведь она постоянно на экране и никуда не пропадала на реабилитационный период.

«Вот когда тебя будут хоронить, тут о тебе пожалеют. А пока ты жива, да еще и работаешь, да еще и выглядишь нормально, значит, точно пьешь кровь младенцев и сделала 150 пластических операций», — с иронией поделилась телеведущая.

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