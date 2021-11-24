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«Александр Васильевич вырезал столько шуток»: «Уральские пельмени» — о Маслякове

Шоумены популярного проекта намекнули на цензуру.

«Александр Васильевич вырезал столько шуток»: «Уральские пельмени» — о Маслякове
Шоу "Уральские пельмени". Фото: instagram.com/ural_pelmeny/

Шоумены из «Уральских пельменей» на 60-летии КВН высказались в адрес бессменного ведущего игры Александра Маслякова.

Александр Масляков
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

«Нам Александр Васильевич вырезал столько шуток. Просто на этих вырезанных шутках мы уже 12 лет делаем шоу на СТС», — заметили шоумены.

Напомним, что на своей страничке в Instagram «Уральские пельмени» время от времени публикуют ролики со смешными шутками, которые не вошли в передачи на телевидении с их участием из-за цензуры, сообщает kvn.ru.

Добавим, что в Москве с триумфом прошло 60-летие КВН. Победу одержала команда «Тот КВН», где в том числе блистали «Уральские пельмени».

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