«Выключите свет. Хотя будем при свете!»: Галыгин на 60-летии КВН полез целоваться к Маслякову

Шоумен Вадим Галыгин на юбилее КВН, посвященном 60-летию программы, в шутку отправился на поцелуй к ведущему Александру Маслякову.
Во время юбилея вспомнили знаменитый поцелуй генсека Леонида Брежнева и немецкого политика Эриха Хонеккера. «Посмотрите, они же не целуются. Они дружески жмут друг другу губы», — прозвучала шутка.
После этого Вадим Галыгин отправился целоваться с Александру Маслякову, по пути крикнув: «Выключите свет. Хотя будем при свете!»
В итоге поцелуй все же не состоялся, сообщает kvn.ru.
Напомним, что в Москве с триумфом прошло 60-летие КВН. Победу одержала команда «Тот КВН», где блистали «Уральские пельмени».
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