У кого лучше: Пынзарь вслед за Седоковой подчеркнула пышную грудь платьем с перьями

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь та еще модница. Ни один день в ее ленте инстаграма не обходится без новых снимков или видео, на которых она позирует в самых разных нарядах.

На этот раз блондинка показала свой выход в черном платье мидакси с перьями в зоне декольте. Фасон подчеркнул и без того пышный бюст звезды реалити. К слову, Дарья никогда не скрывала, что прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы усовершенствовать свою внешность.

Примечательно, что накануне в подобном наряде появилась на красной дорожке и Анна Седокова. Правда, наряд артистки был более откровенен — экстравагантности добавили прорези на бедрах.

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