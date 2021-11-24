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«Жалоба подана»: родители Жанны Фриске снова будут судиться с Дмитрием Шепелевым

Ранее Владимир и Ольга Фриске проиграли суд телеведущему.

«Жалоба подана»: родители Жанны Фриске снова будут судиться с Дмитрием Шепелевым
Дмитрий Шепелев. Фото: globallookpress.ru

Родители Жанны Фриске снова будут судиться с Дмитрием Шепелевым. Владимир и Ольга Фриске хотят запретить телеведущему распоряжаться долей сына Платона в квартирах Жанны Фриске.

«18 ноября слушалось дело о восстановлении срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции. Срок восстановили, жалоба подана. Дата рассмотрения пока не назначена», — прокомментировали в Хамовническом районном суде «СтарХиту».

Напомним, родители Фриске год назад получили извещение о продаже долей Платона его отцом. Владимир и Ольга боролись за сохранность недвижимости дочери, но проиграли суд бывшему зятю. Однако за одну из двух квартир она намерены продолжать бороться.

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