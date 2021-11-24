«Гончаров задвинул на 10 лет»: Немоляева вспомнила о непростых временах в Театре имени Маяковского

«Режиссер Андрей Гончаров не охладевал только к Джигарханяну и Гундаревой. Меня с мужем Сашей Лазаревым Гончаров просто задвинул на 10 лет в сторону. Но ничего.

В нашем театре потом появились замечательные режиссеры. Такие, как Петя Фоменко, Сережа Яшин. Мы играли замечательные спектакли с ними. Без Гончарова. Но то, что это не ранило нас — я не могу сказать. Конечно, ранило. Конечно, было больно и обидно».