«Гончаров задвинул на 10 лет»: Немоляева вспомнила о непростых временах в Театре имени Маяковского

Актриса Светлана Немоляева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о непростых временах для себя в Театре имени Маяковского.
«Режиссер Андрей Гончаров не охладевал только к Джигарханяну и Гундаревой. Меня с мужем Сашей Лазаревым Гончаров просто задвинул на 10 лет в сторону. Но ничего.
В нашем театре потом появились замечательные режиссеры. Такие, как Петя Фоменко, Сережа Яшин. Мы играли замечательные спектакли с ними. Без Гончарова. Но то, что это не ранило нас — я не могу сказать. Конечно, ранило. Конечно, было больно и обидно».
Как отметила Немоляева, Гончаров кричал порой на нее.
«Я была у него словно мальчик для битья. Как-то мы поехали в Одессу. Он кричал: «Вы не думайте, что так легко завоюете одесского зрителя». Он меня так пугал. Это правда. Его все боялись. Кроме Джигарханяна и Гундаревой», — заявила Светлана Немоляева.
Напомним, что Светлана Немоляева — народная артистка РСФСР. Она сыграла в таких картинах, как «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные».
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!