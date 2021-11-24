«Для спортивной карьеры капец как много»: Медведева – о том, что не соревнуется уже почти два года

Как отметила фигуристка, меньше в медиапространстве ее не стало.

Фигуристка Евгения Медведева после очередного выпуска «Ледникового периода» призналась, что часто слышит в свой адрес фразы о завершении профессиональной карьеры. Она не выходит на лед в официальных соревнованиях уже почти два года.

«Казалось бы, по сравнению с жизнью два года — это ничто. Мне было 20, сейчас мне 22, период вроде бы совсем маленький. Но для спортивной карьеры это капец какой огромный отрезок времени». Евгения Медведева

По словам Медведевой, многие думали, что она пропадет из мира фигурного катания. Ее не будет в медиапространстве. Но, по ее мнению, сейчас ее в 350 раз больше, чем раньше в СМИ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгения Медведева на «Ледниковом периоде» выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным. Они считаются одними из фаворитов соревнований.

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