Неожиданная смена имиджа: зачем Иван Ургант отрастил усы и надел туфли на каблуках

Накануне в Москве прошла вечеринка журнала Glamour, на которой отметились многие российские звезды. Так, Яна Рудковская блистала в розовом платье-бутоне за 3,5 млн рублей, Марина Зудина пришла вместе с 15-летней дочкой Олега Табакова, а Иван Ургант, который стал ведущим премии, и вовсе удивил гостей.

На сцене звезда Первого канала появился в весьма экстравагантном образе. Ургант примерил костюм в клетку с заметно коротковатыми брюками, широкий галстук и… туфли на каблуках. Судя по всему, обувь была ему слишком мала, но Иван терпел и невозмутимо, переминаясь с ноги на ногу, отвел вечеринку. Кроме того, Ургант решил отрастить усы и сбрить бороду.

Добавим, премию получили восемь победителей в главных номинациях. Актрисой года стала Ирина Старшенбаум, а певицей года – Манижа. Женщиной года признали Чулпан Хаматову. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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