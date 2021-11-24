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Неожиданная смена имиджа: зачем Иван Ургант отрастил усы и надел туфли на каблуках

Телеведущий провел вечеринку журнала Glamour.

Неожиданная смена имиджа: зачем Иван Ургант отрастил усы и надел туфли на каблуках
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Накануне в Москве прошла вечеринка журнала Glamour, на которой отметились многие российские звезды. Так, Яна Рудковская блистала в розовом платье-бутоне за 3,5 млн рублей,  Марина Зудина пришла вместе с 15-летней дочкой Олега Табакова, а Иван Ургант, который стал ведущим премии, и вовсе удивил гостей.

Иван Ургант (слева)
Иван Ургант (слева). Фото: Алена Мартынова/КП

На сцене звезда Первого канала появился в весьма экстравагантном образе. Ургант примерил костюм в клетку с заметно коротковатыми брюками, широкий галстук и… туфли на каблуках. Судя по всему, обувь была ему слишком мала, но Иван терпел и невозмутимо, переминаясь с ноги на ногу, отвел вечеринку. Кроме того, Ургант решил отрастить усы и сбрить бороду.

Добавим, премию получили восемь победителей в главных номинациях. Актрисой года стала Ирина Старшенбаум, а певицей года – Манижа. Женщиной года признали Чулпан Хаматову. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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