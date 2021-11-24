Наследство Нины Руслановой: квартира в центре Москвы за 25 миллионов

На несколько дней до смерти актриса Нина Русланова легла в больницу. Несмотря на все предостережения, она подхватида коронавирус. Справиться с ним ослабленный после двух инсультов организм не смог.

Наследники народной артистки – дочь Олеся и 12-летний внук Костя. Поэтому вопросов о делении наследства не возникнет. В собственности Руслановой была квартира в центре Москвы. Несколько лет назад специалисты программы «Идеальный ремонт» сделали там дизайнерский ремонт.

Строители утеплили балкон, совместив его с комнатой, оформили стены в светлых тонах. Квартира небольшая, но с высокими потолками – 3,2 м, поэтому светлые тона делают ее немного просторней.

Как пишет «Комсомольская правда», сейчас квартиры в кирпичном доме в арбатском переулке оцениваются в 25 млн рублей.

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