«Будем пытаться снова»: Калашникова ищет новую суррогатную маму

Анна Калашникова встретила новую любовь больше года назад. Банкир Иван Семенов души не чает в своей избраннице. Недавно пара решила стать родителями. 37-летняя певица отказалась рожать сама из-за боязни потерять ребенка, ведь четыре года назад у нее случился выкидыш. Поэтому возлюбленные решили прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Когда выбор был сделан, артистка заплатила даме почти три миллиона рублей, но спустя время ее ждало разочарование.

«Произошла трагическая ошибка. Дело в том, что Настя уже была беременна на момент подселения наших эмбрионов, просто не знала об этом. Врачи не доглядели. Хотя это и горько осознавать, что у меня не будет в ближайшее время ребенка, но я не хочу отчаиваться. Я оставлю Насте деньги, которые ей заплатила. Пусть этот ребенок вырастет здоровым. А мы с моим молодым человеком будем пытаться снова стать родителями. С другой суррогатной мамой. Возможно, и нам когда-нибудь повезет», — рассказала Калашникова в студии программы «На самом деле».

Добавим, что у Калашниковой растет сын Даниил, которому сейчас шесть лет.

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