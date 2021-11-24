«Красавица новогодняя»: Макеева в искрящемся платье обнажила декольте до пупка

Недавно Анастасия Макеева запустила собственный бренд одежды, а теперь и косметики. Актриса решила заняться производством шампуня и бальзама для волос, а также сыворотки для лица. Теперь активно расхваливает средства перед своими подписчиками.

В инстаграме она поделилась снимком, на котором позировала в искрящемся платье с декольте до пупка.

«Красавица новогодняя! Класс! Огонь! Супер!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Макеева решила погрузиться и в строительный бизнес. Актриса купила квартиру в Турции, где планирует проводить часть зимы вместе с семьей. Там же приобрела еще несколько объектов недвижимости в строящихся домах, инвестировав таким образом заработанные средства.

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