«Продолжаем радовать»: Малькова поделилась секретом долголетия и рассказала, как помогает пенсионерам из России

До начала этого года Роман и Светлана Мальковы, а также их четверо детей были обычной семьей, которая почти семь лет назад переехала из России в Словению. Все изменилось с тех пор, как бизнесмен-строитель влюбился в актрису Анастасию Макееву.

О Мальковых узнала вся страна. Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни поддерживают многодетную маму, обвиняя во всех грехах актрису. Другие – наоборот.

Светлана тем временем с тремя младшими детьми осталась жить в Словении, где у нее есть школа рисования. Довольно часто она проводит прямые эфиры, в рамках которых учит всех желающих рисовать. На этот раз Малькова работала с пенсионерами из России.

«Секрет долголетия — рисование для здоровья и молодости! И мы продолжаем радовать наших пенсионеров. В прошлый раз мы провели урок в 16 домах престарелых. На этот раз было 23 дома-интерната из Ростовской, Московской, Воронежской, Тульской, Тверской, Ивановской, Новосибирской областей, Кемерово, Пермского края. Самой взрослой художнице, которая рисовала сегодня с нами, — 90 лет!», — написала Малькова.

Напомним, Светлана по-прежнему утверждает, что не получает алименты от бывшего мужа.

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