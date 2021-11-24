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Добавила объем: Седокова примерила секси-платье, едва прикрывающее грудь перьями

Кадрами артистка поделилась в своем инстаграме.

Добавила объем: Седокова примерила секси-платье, едва прикрывающее грудь перьями
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

На днях Анна Седокова вернулась в Москву. Пока муж спортсменки, баскетболист Янис Тимма пробует показать себя в казанском «Униксе», она посещает гламурные вечеринки.

На этот раз Седокова приняла участие в фотосессии, на которой появилась в вечернем платье в пол. Лиф черного наряда украшали декоративные перья, а талию – искрящийся пояс.

Анна Седокова
Анна Седокова. Скриншот: instagram.com/annasedokova

Накануне она отметилась на премии «МУЗ-ТВ». Для выхода на сцену выбрала секси-образ – мини-платье с откровенным декольте и шляпу. Пышную грудь подчеркнула гирляндой из бус.

Напомним, ранее Седокова представила свой новый альбом Secret Soul. Помимо творчества Анна успевает развивать и собственный бизнес. Певица создала собственную линейку одежды.

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