Папина звездочка: младшая дочь бывшего мужа покойной Началовой предстала в пышном платье цвета прокисшей малины

Младшая сестренка Веры Алдониной отметила свой день рождения в наряде из органзы. Анжелике исполнилось два годика.

Футболист Евгений Алдонин после развода с ныне покойной певицей Юлией Началовой вновь женился.

Сейчас он счастлив в браке с женой Ольгой, у которой сложились прекрасные отношения со старшей дочкой Евгения Алдонина от вокалистки Верой Алдониной.

В новой семье футболиста подрастают двое детей – сын Артем и дочка Анжелика. Малышке накануне исполнилось два годика. Родители устроили в честь этого события прекрасный праздник.

Анжелика на нем чувствовала себя маленькой принцессой. Мама с папой нарядили ее в пышное платье из органзы оттенка прокисшей малины.

В нем очаровательная брюнетка выглядела очень мило и привлекательно.

На снимках, которые мама Анжелики разместила в сторис микроблога, не видно лица девочки. Она запечатлена либо спиной, либо прикрываясь шариками, либо в профиль. Но даже по профилю понятно, что Анжелика – папина дочка.

Малышка похожа на Евгения Алдонина.

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