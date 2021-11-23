Папина звездочка: младшая дочь бывшего мужа покойной Началовой предстала в пышном платье цвета прокисшей малины

Футболист Евгений Алдонин после развода с ныне покойной певицей Юлией Началовой вновь женился.
Сейчас он счастлив в браке с женой Ольгой, у которой сложились прекрасные отношения со старшей дочкой Евгения Алдонина от вокалистки Верой Алдониной.
В новой семье футболиста подрастают двое детей – сын Артем и дочка Анжелика. Малышке накануне исполнилось два годика. Родители устроили в честь этого события прекрасный праздник.
Анжелика на нем чувствовала себя маленькой принцессой. Мама с папой нарядили ее в пышное платье из органзы оттенка прокисшей малины.
В нем очаровательная брюнетка выглядела очень мило и привлекательно.
На снимках, которые мама Анжелики разместила в сторис микроблога, не видно лица девочки. Она запечатлена либо спиной, либо прикрываясь шариками, либо в профиль. Но даже по профилю понятно, что Анжелика – папина дочка.
Малышка похожа на Евгения Алдонина.
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