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Тренд сезона: Брежнева после советов Хромченко пополнила гардероб бейсболками-каскетками

Эвелина Хромченко предупреждала, что такие головные уборы идут не всем.

Тренд сезона: Брежнева после советов Хромченко пополнила гардероб бейсболками-каскетками
Вера Брежнева. Фото: Global look press

Вера Брежнева похвасталась своими обновками в личном блоге. Звезда приобрела сразу две трендовые бейсболки-каскетки контрастных оттенков.

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Звезда выбрала головные уборы в классическом черном оттенке и экрю, который очень приветствуется нынешним сезоном. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Также ведущая говорила о тренде на бейсболки-каскетки. Стилист предупреждала, что они идут далеко не всем женщинам. Кроме них актуальны такие головные уборы, как дутые платки, береты типа бескозырки, косынки и балаклавы.

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