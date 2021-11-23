«Мне кажется, что на мужа»: Ольга Серябкина прижала к себе малютку-сына и озвучила его параметры

Певица Ольга Серябкина, которая стала известной, благодаря коллективу Serebro, после родов вышла на связь со своей аудиторией в Instagram.

Ольга Серябкина устроила интерактив с подписчиками, которые тут же забросали ее вопросами о новорожденном сыне Луке.

В частности, поклонников Ольги Серябкиной интересовало, сколько весил малыш при рождении и на кого из своих родителей похож.

«Мне кажется, что на мужа, а мужу кажется, что на меня», — уклончиво ответила Ольга Серябкина.

Что же касается, параметров новорожденного сына, то при появлении малыша на свет его рост составил 51 сантиметр, а вес 3200 граммов. Об этом она сообщила под фото, на котором нежно прижимает сына к груди.

Напомним, Ольга Серябкина впервые стала мамой в минувшее воскресенье, 21 ноября.

Звезда почти сразу после рождения сына опубликовала фото с ним на руках на своей страничке в Instagram.

Поздравлений от поклонников и коллег Ольга Серябкина получила так много, что посвятила благодарности за них целый пост.

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