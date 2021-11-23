Животик уже ого-го! Беременная Алена Рапунцель покрасовалась в переливающемся белом платье с открытой спиной

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель ждет второго ребенка. Малыш появится на свет в марте будущего года.
Находящаяся на шестом месяце беременности Алена Рапунцель ведет активную жизнь. Будущая мама приглашена на премию и сейчас озабочена поиском наряда, в котором предстанет публично.
Алена Рапунцель отправилась в шоу-рум, где примеряла разные платья. Видео из примерочной экс-участница «Дома-2» поделилась в сторис микроблога.
«Показываю вам варианты, которые на меня налезли», — подписала кадры Алена Рапунцель.
На одном из них она предстала в белом платье с пайетками с открытой спиной. Наряд переливался, и в нем живот Алены Рапунцель казался невероятно объемным – ого-го, какого размера!
Алена Рапунцель примерила еще платье нюдового оттенка свободного кроя, а затем показалась в наряде цвета припыленной розы, в котором тоже выглядела трогательно и очаровательно.
Что же выбрала экс-участница «Дома-2», чтобы блистать на премии, ее поклонники узнают в среду, 24 ноября.
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