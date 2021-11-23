«Пошли по люксу»: Брежнева похвасталась панамкой в стразах и украшением Bvlgari в бриллиантах

Певица в джинсах и свитере прошлась по магазинам. Ей приглянулись гламурные вещи.

Вера Брежнева уже давно ведет соцсети. Она никогда не пыталась скрыть, что хорошо зарабатывает. В юности блондинка и не мечтала стать певицей. Она донашивала наряды сестер и помогала маме зарабатывать.

Но теперь Вера одна из самых высокооплачиваемых артисток в стране. Более того, она счастлива в браке с Константином Меладзе. У нее есть дома в Москве, Киеве и Италии.

В последнее время Вера много путешествует. Она порой хвастается новыми нарядами. Этой осенью певица отпраздновала годовщину отношений с мужем. Меладзе подарил ей роскошное кольцо в виде змеи, осыпанной бриллиантами.

Порой артистка носит лаконичные наряды, но теперь ей все чаще тянет к гламурным вещам. Брежнева была в джинсах и изумрудном свитере. Она показала, несколько головных уборов.

Звезда примерила панамку в стразах, а также шляпку и берет с козырьком. Понравилось ей и украшение для прически Bvlgari в бриллиантах.

«Пошли по люксу. Еще немного эстетики», — написала артистка.

В итоге Вера заявила, что возьмет все. Поклонники были сражены тем, какие вещи понравились певице. Многие признались, что такие головные уборы ей идут.

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