«По Мальдивам разъезжает, а убраться не может!»: Валя Карнавал опозорилась с домашним бардаком на всю страну

Валя Карнавал в TikTok и Instagram рисует красивую жизнь, которая многим и не снилась. Летом блогер свозила маму в Сочи, а осенью отправилась с родительницей на Мальдивы.

В Сети звезда в подробностях показала роскошную виллу, которую арендовала для себя с родительницей. В ней были все признаки роскоши: и бассейн с джакузи возле дома, и дизайнерское оформление, и собственная территория пляжа, ну а виды вокруг – просто закачаешься.

Но совсем другие виды открылись перед поклонниками, когда Валя Карнавал вернулась домой в Москву и запилила видео в TikTok. Брюнетка сделала прическу с кучерявыми длинными волосами и красиво позировала на фоне зеркала. Однако в его отражении засветилась совсем неприглядная картина – полный бардак, пол, хаотично заставленный пакетами, разложенные вещи…

Реакция пользователей не заставила себя ждать.

«По Мальдивам разъезжает, а убраться не может!», «Что-то тут с квартирой не то», «А хатка, я посмотрю, съемная», «Да уж, видок в зеркале – так себе!», «Это смешно, столько фарса, а дома – будто шкафа нет», — прокомментировали пользователи Сети.

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