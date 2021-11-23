Александр Бастрыкин: «Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин негативно высказался в адрес Моргенштерна.
«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, что права человека нарушать нельзя», — сказал он на совместной международной конференции юрфака МГУ и МГЮА «Роль права в обеспечении благополучия человека».
В июне этого года популярного рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ в своих песнях. Сейчас Следственный комитет снова проверяет творчество Моргенштерна по той же повестке.
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