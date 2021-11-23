С пикантной складочкой: Тата Блюменкранц устроила секс-провокацию, облачившись в боди с леопардовым принтом

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц гордится своими прекрасными формами. Нередко Тата делится горячими снимками с аудиторией в Instagram.

На этот раз экс-участница реалити-шоу предстала в кадре, запечатленная в ванной комнате своей шикарной квартиры.

Тата Блюменкранц решила подразнить поклонников, устроив настоящую секс-провокацию. Она облачилась в весьма наглый и вызывающий боди с леопардовым принтом, показав пикантную складочку.

Причем уселась так, что, кажется, еще чуть-чуть и покажется то, что девушки обычно не стремятся демонстрировать.

«Это правда: я возвращаюсь на «Дом-2». Мне позвонили, и я, практически не думая, согласилась. И правда, нахлынула какая-то ностальгия. В сторис я подробно рассказала как, зачем и почему, чтобы слухи не плодились дальше», — написала Тата Блюменкранц под фото.

Она уточнила, что на проекте будет участвовать в конкурсе среди звезд реалити-шоу, съемки будут проводить раз в неделю.

Подписчики Таты заявили, что «Дом-2» уже не смотрят, а вот ее фото – да.

«Фигура шикарная!», «Красивая Тата», «О, почти светанула пирожочком!», «Как уселась-то эротично», — высказались в Сети.

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