«Два раза была беременна, но случались выкидыши»: какие личные драмы пережила «королева советской комедии» Тамара Носова

Тамара Носова попала в детский дом еще малышкой. Родной отец не захотел брать на себя ответственность за троих детей после смерти матери. Девочку удочерили, дали ей необходимое образование.

Носова закончила ВГИК. Артистка училась на одном курсе с Нонной Мордюковой и Вячеславом Тихоновым. Скоро она стала известной на весь Союз и вышла замуж за сотрудника МИДа.

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Она была прекрасной женой дипломата, вращалась в светском общества. Одно «но» — муж запрещал актрисе принимать участие в съемках. Носова не смогла это принять и ушла от супруга.

Позже она жила с Юрием Боголюбовым. Отец актера не принимал невестку из-за ее неумения вести быт. Ее ухажерами были женатый писатель Виталий Губарев и женатый режиссер Николай Засеев. Детей у артистки не было.

«Тома два раза была беременна от меня. Но оба раза у нее случались выкидыши из-за того, что она не ложилась в больницу на сохранение. Я ей говорил: «Бросай все к чертовой матери! Ложись на сохранение. Ты родишь, и у меня будет повод сказать жене, что мы расстаемся, так как нужно воспитывать нашего с тобой ребенка», а Тома не могла отказаться от гастролей, концертов, съемок», — поделился Засеев в интервью изданию Собеседник.

Последние годы жизни Тамара Носова провела в нищете и одиночестве. При этом она никогда не жаловалась на судьбу и не просила о помощи. Она умерла 25 марта 2007 года от хронической ишемии головного мозга. Актрисе было 79 лет.

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