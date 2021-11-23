«Флирт на работе почти всегда уместен»: насколько этичны служебные романы, объяснил Васильев

Александр Васильев читает лекции по этикету, изучая культуру поведения людей всю жизнь.

Александр Васильев на YouTube-канале Class в очередной раз научил публику азам этикета. На сей раз речь зашла о неуместном флирте на работе.

«Флирт на работе почти всегда уместный. Потому что на работе почти всегда скучают», — практически сразу удивил народ Васильев.

Историк моды заметил, что сейчас весь флирт превратился в вирт из-за пандемии. И иногда коллеги, флиртующие между собой, могут даже и не встретиться в реале.

По мнению Васильева, отношения на работе женатым людям нужно обязательно скрывать. Другое дело, если оба свободны. Тогда прятаться от коллег нет никакого смысла.

«Служебный роман – это прекрасная вещь! Сколько людей на службе познакомились и создали семьи. Крутить роман на работе – это неплохо», — успокоил Васильев.

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