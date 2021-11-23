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«У меня такой»: Дарья Пынзарь рассказала о качествах настоящего мужчины

Экс-участница «Дома-2» считает, что мужчина должен быть сильным, добрым и красивым.

«У меня такой»: Дарья Пынзарь рассказала о качествах настоящего мужчины
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86

Дарья Пынзарь поделилась своими качествами для настоящего мужчины. Девушка проводила вопрос-ответ с подписчиками в своем микроблоге, где у нее спросили, какое главное качество должно быть в мужчине.

Фото Дарьи Пынзарь
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86

«Сильный, добрый, без комплексов, с чувством юмора и иронией, не обидчивый, готовый защищать свою женщину и детей, и красивый. Вот у меня такой», — похвасталась она в своем Instagram.

Дарья Пынзарь познакомилась со своим мужем Сергеем на знаменитой телестройке. Пара вместе уже более 10 лет. Пынзари воспитывают двоих сыновей — Артема и Давида.

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