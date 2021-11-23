Яркая и элегантная: Водянова в алом платье миди и сапогах-трубах появилась на публике

Наталья Водянова является известной моделью. Она давно живет в Париже с детьми и мужем Антуаном Арно. Обычно Наталья посещает показы и светские рауты. Порой она сама организует разные мероприятия.

Модель признавалась, что хотела перевезти во Францию маму, но она отказалась. Зато сама звезда часто приезжает на родину и проведывает родных вместе со старшими детьми от первого брака.

А вот недавно Наталья посетила Нижний Новгород. Она поздравила бабушку с днем рождения, а на следующий день Лариса Гавриловна умерла. Модель оплакивала любимую бабушку и была на похоронах. И вот спустя несколько недель Водянова впервые вышла в свет. Она приехала в Москву на форум, где состоялось открытие пленарного заседания Специальной Олимпиады России.

Для такого случая Наталья облачилась в алое платье миди с накладными кармашками на бедрах. Наряд дополнили сапоги-трубы на шпильке. Она произнесла речь, так как является основательницей благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Модель всегда поддерживала людей с особенностями развития, так как у нее есть сестра Оксана, родившаяся с ДЦП и аутизмом.

Публика тепло приняла Водянову. Многие восхитились тем, как она выглядит. «Ваша доброта безгранична», «Очень хорошее дело», «Какая красивая», «Наталья всегда безупречна», «Наталья просто чудесная», «Мне нравится ваш наряд», «Как вам удается всегда выглядеть идеально», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.