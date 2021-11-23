«Это будет сюрприз»: Никас Сафронов примет в новогодние праздники гостей из Голливуда

Никас Сафронов примет в новогодние праздники гостей из Голливуда. Художник планирует написать портреты Мела Гибсона или Мерил Стрип. Оба актера следят за творчеством Сафронова.

«Это будет сюрприз, но к нему хочет прилететь Мел Гибсон. Актер давно знает его творчество. И Мерил Стрип тоже хотела прилететь», — поделился сын художника Лука Затравкин эксклюзивно с сайтом Teleprogramma.pro.

Лука признался, что пока говорить о визите все же преждевременно из-за общемировой ситуации с коронавирусом. Сейчас решается вопрос с логистикой.

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