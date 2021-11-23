«Снежок вовсю»: Дарья Пынзарь покрасовалась на «Поляне» «Дома-2» в куртке дудун насыщенного оттенка мандаринов

Бывшая участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь поделилась в сторис микроблога красивыми кадрами, которые сделала на «Поляне» реалити-шоу.

Дарья запечатлела припорошенную снегом съемочную площадку проекта «Дома-2».

«На «Поляне» снежок вовсю», — прокомментировала Дарья Пынзарь.

В ее голосе можно услышать нотки грусти. Дарья Пынзарь, как известно, не поклонница зимнего времени года. Блондинка обожает тепло, солнце и море. И в перерывах между съемками «Дома-2» улетает в Турцию, где постоянно находятся ее сыновья.

Но даже в Москве в холода Дарья Пынзарь обожает одеваться ярко, как летом. На этот раз она предстала в куртке дудун, или попросту, пуховике насыщенного оттенка мандаринов.

Напомним, Дарья Пынзарь больше месяца провела в Аланье с сыновьями Темой и Давидом. Поклонники ведущей «Дома-2» даже начали переживать по поводу того, увидят ли они вновь Дарью в эфирах.

Оказалось, что теперь Даша не работает в паре с мужем. На время учебного года они с Сергеем по очереди проводят время в Турции с сыновьями.

В минувшие выходные к своим рабочим обязанностям приступила Дарья Пынзарь, а Сергей Пынзарь прилетел в Турцию к детям.

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