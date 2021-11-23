«У него очень красивый тембр голоса»: Долина призналась, что симпатизирует Niletto и готова с ним поработать

Лариса Долина на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» пустилась в критику Алишера Моргенштерна. Народная артистка сказала, что никогда не стала бы с ним петь, потому что он ей не нравится как человек.

По словам звезды, музыкант слишком многое себе позволяет и ведет себя «недостойно». Наряду с этим певица сказала, что не прочь запустить фит с автором «Любимки» Niletto (Данила Прытков).

«С Niletto записала бы что-нибудь! У него очень красивый тембр голоса. Я бы его немножко научила дикции, артикуляции, и мы бы с ним какой-нибудь дуэт, возможно, записали бы. Мне нравится тембрально его голос очень», — призналась Долина.

Про фит со Славой Марлоу она сказала: «Это возможно». Про коллаборацию с Клавой Кокой: «Не знаю, надо подумать».

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