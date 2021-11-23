«Теперь еще бы дочку!»: Екатерина Стриженова пожелала еще одного ребенка Илье Авербуху и Лизе Арзамасовой

Телеведущая Екатерина Стриженова считает, что Илье Авербуху недостаточно быть отцом двух сыновей.

Накануне, 22 ноября, отмечался День сыновей. Прославленный фигурист Илья Авербух, папа двух мальчиков, поделился в микроблоге видео, на которых запечатлены его отпрыски.

Старший сын Ильи Авербуха, Мартин, рожденный в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой, уже студент.

Младший, Левушка, появившийся на свет во втором браке Авербуха с молодой актрисой Лизой Арзамасовой, пока младенец. Мальчику 14 ноября исполнилось три месяца.

Под видео с участием старшего и младшего сына Ильи Авербуха отметилась известная телеведущая Екатерина Стриженова.

Мама двух девочек и бабушка мальчика пожелала Илье Авербуху обязательно стать еще папой дочки.

«Поздравляю тебя, отец сыновей! Теперь еще бы дочку!» — написала Екатерина Стриженова в комментариях.

Илья Авербух дал телеведущей обещание, что в будущем обязательно выполнит ее пожелание.

«Спасибо! Будем работать над этим», — ответил Илья Авербух.

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