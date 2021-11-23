СМИ: Лоза отсудил миллион рублей за кавер-версию его песни «Плот» на шоу «Голос»

Автор хита о маленьком плоте Юрий Лоза выиграл суд у Первого канала, правда, иск удовлетворен только частично.

В Московском городском суде завершились разбирательства, связанные с иском певца и автора песен Юрия Лозы к Первому каналу.

Во вторник, 23 ноября, Мосгорсуд принял решение, согласно которому, Первый канал будет обязан выплатить Юрию Лозе один миллион рублей.

Такова сумма компенсации за то, что на шоу «Голос» прозвучал кавер на хит Юрия Лозы «Плот».

«Суд удовлетворил требования истца частично, взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере миллиона рублей [вместо четырех] и судебные расходы, в остальной части отказал», — цитирует представителя пресс-службы Мосгорсуда «РИА Новости».

Напомним, Юрий Лоза подавал иск к Первому каналу с требованием запретить исполнять его песню «Плот» на шоу «Голос».

Автор композиции защищал исключительные права на это произведение, запись которого, помимо Первого канала, была размещена и в Интернете.

Изначально Юрий Лоза требовал 5 млн. рублей компенсации, а затем понизил сумму до четырех. Суд постановил выплатить лишь один миллион рублей.

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