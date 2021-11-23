«Сейчас нужны фрики на сцене»: Долина прошлась по современной поп-сцене, похвалив Николаева и Фадеева

Лариса Долина на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» рассказала, как она относится к современной эстраде, найдя в ее адрес немало критических слов.

«Мы сейчас в странное время живем. Голоса и профессионализм никому не нужны. Сейчас нужны фрики на сцене, странные личности, которые бы приносили материальные блага своим продюсерам и так далее», — сказала Лариса Долина.

Певица разделяет такие понятия, как «поп-музыка» и «попса голимая». Представителей «попсы» Долина отказалась называть, чтобы никого не обидеть, а вот музыкантов, которые пишут и исполняют качественную эстрадную музыку, на ее вкус, она назвала.

В их числе оказались: Леонид Агутин, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Макс Фадеев.

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