«Вилла, бассейн»: Максим Галкин предстал на курорте среди пальм

Максим Галкин давно живет в замке в деревне Грязь. Недавно он отпраздновал 20 лет отношений с Аллой Пугачевой. Влюбленные растят детей: Лизу и Гарри. Восьмилетние малыши уже учатся в школе, а вот свободное время им нравится проводить с родителями. Обычно летом Галкин с женой и наследниками ездит на море, но уже два года они отказываются от поездок.

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Однако Максим ездит на гастроли. Не так давно он даже побывал в Хорватии с братом. А теперь в конце осени артист неожиданно оказался на море среди пальм. Он запечатлелся на террасе виллы у бассейна. При этом юморист был очень кудрявым из-за влажности. Он признался, что приезд его немного разочаровал.

«Я думаю, в вашей жизни тоже не раз так было, что представлял как-то себе иначе свой приезд на курорт. Пусть даже если приехал на пару дней по работе, не для того, чтобы отдохнуть. Все равно, есть утро, день. Ты читал описание: вилла, бассейн. Но не сложилось. Погода — она такая. С другой стороны, это же человечнее. Представляете, выставил бы себя на фоне теплого моря, купающегося, в брызгах. Вы бы написали: а мы сидим дома в непогоду. А нет, ребята! Я также как и вы сижу в непогоду еще и не дома, го зато любимая работа!» — поделился Максим.

Поклонники оценили юмор артиста. Многие отметили, что даже дождливый курорт лучше холодной зимы в России. Многие пожелали ему хорошо провести время.

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