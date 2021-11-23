«Этому можно только радоваться»: Илья Авербух высказался по поводу схожести сына с Лизой Арзамасовой

Прославленный фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух дал понять, что не расстроен из-за того, что младший наследник не его копия.

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Лиза Арзамасова, и прославленный фигурист, бизнесмен и режиссер ледовых шоу Илья Авербух в середине августа стали родителями мальчика Левушки.

Накануне в честь Дня сыновей пара решила показать поклонникам лицо трехмесячного сына. Лиза Арзамасова и Илья Авербух каждый в своем микроблоге показали наследника.

В Сети очаровательный и улыбчивый Левушка произвел фурор.

Малыш растрогал подписчиков, сделавших массу комплиментов хорошенькому наследнику звездной пары.

Вердикт поклонников Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха был однозначен: малыш Левушка — копия своей мамы. Так писали в комментариях не только к посту Лизы, но и Ильи.

«Илья, не огорчайтесь, но Левушка – копия Лизы», — написала одна из подписчиц Ильи Авербуха.

Тот тут же ответил, что и не думал этого делать.

«Этому можно только радоваться», — написал в комментариях Илья Авербух.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.