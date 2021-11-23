С такого ракурса еще никто не видел! Макsим в узком корсаже впервые так эффектно сверкнула «ложбинкой греха»

Перенесшая тяжелую болезнь, кому, ИВЛ и долгое восстановление певица МакSим сейчас выглядит просто великолепно. На личной страничке в Instagram поп-дива поделилась «горячим» снимком, представ в элегантном платье с глубоким волнующим декольте. Певица интимно стиснула крепкий бюст так, словно пыталась удержать сползающий с груди узкий корсаж. При этом в таком эффектном сексуальном ракурсе МакSим впервые так соблазнительно сверкнула «ложбинкой греха».

После продолжительной болезни певица сильно похудела, однако при этом она может похвастаться сногсшибательной фигурой на зависть моделям с мировыми именами. МакSим всегда отличалась своим скромным характером, тактом и изящностью. Даже в таком откровенно-сексапильном платье с глубоким декольте поп-дива выглядит весьма утонченно и совершенно не вульгарно.

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