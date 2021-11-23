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С такого ракурса еще никто не видел! Макsим в узком корсаже впервые так эффектно сверкнула «ложбинкой греха»

Певица очаровала поклонников сексапильным фото в элегантном платье.

С такого ракурса еще никто не видел! Макsим в узком корсаже впервые так эффектно сверкнула «ложбинкой греха»
МакSим. Фото: пресс-служба

Перенесшая тяжелую болезнь, кому, ИВЛ и долгое восстановление певица МакSим сейчас выглядит просто великолепно. На личной страничке в Instagram поп-дива поделилась «горячим» снимком, представ в элегантном платье с глубоким волнующим декольте. Певица интимно стиснула крепкий бюст так, словно пыталась удержать сползающий с груди узкий корсаж. При этом в таком эффектном сексуальном ракурсе МакSим впервые так соблазнительно сверкнула «ложбинкой греха».

Певица МакSим
МакSим в платье с глубоким декольте впервые так аппетитно сверкнула своим крепким бюстом. Фото: Instagram.com/maksimartist

После продолжительной болезни певица сильно похудела, однако при этом она может похвастаться сногсшибательной фигурой на зависть моделям с мировыми именами. МакSим всегда отличалась своим скромным характером, тактом и изящностью. Даже в таком откровенно-сексапильном платье с глубоким декольте поп-дива выглядит весьма утонченно и совершенно не вульгарно.

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