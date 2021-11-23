Круглолицая девочка с улыбкой до ушей: как Корнева из «Уральских пельменей» выглядела в детстве

Звезда юмористической команды показала себя, когда была маленькой.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в сторис Instagram разместила памятный черно-белый снимок из своего детства.

На фотографии она запечатлена с мамой.

На снимке Ксения Корнева сидит у родительницы на руках. Ей примерно три-четыре годика. У будущей звезды кругленькое лицо и улыбка до ушей.

Напомним, что Ксения Корнева после ухода из команды Юлии Михалковой стала звездой женской части юмористической дружины. Именно на нее и Илану Юрьеву сейчас легла дополнительная ответственность.

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