В жемчужном блеске: Лопырева в платье-сорочке с аппликацией из кружева блеснула нарядом, который не стыдно надеть и на Новый год

Модель с русскими корнями много путешествует и знает толк в люксовой одежде.

Виктория Лопырева слывет первой модницей — и совершенно не зря! Ее звездный гардероб настолько внушителен, что в нем есть место как для деловых костюмов, так и для вечерних нарядов. Жена Игоря Булатова привыкла много путешествовать. Когда модель ждала появление первенца — сына Марка Лео, — она сильно переживала из-за того, что выбилась из привычного графика, став домоседкой. Сейчас наследник манекенщицы подрос, и она часто путешествует вместе с ним.

За границей Лопырева покупает люксовую одежду, которая подчеркивает все достоинства ее фигуры. Правда, многие поклонники Виктории заметили, что платье, в котором модель позировала в Дубае, собралось складками в зоне талии, не совсем выигрышно утянув животик звездной блондинки. Но в целом в таком струящемся персиковом платье с аппликацией в виде кружева Лопырева вполне могла бы появится и на новогодней вечеринке.

На плечи Виктория накинула жакет с крупной вязкой, и не забыла про аксессуары — сумочку-клатч с вышивкой в виде роз. На ногах модели красовались легкие босоножки телесного оттенка в одной цветовой гамме с персиковым платьем.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.