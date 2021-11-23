Гроб с телом Гаркалина под нескончаемые аплодисменты вынесли из учебного театра ГИТИСа

Гроб с телом актера Валерия Гаркалина под нескончаемые аплодисменты зрителей вынесли из учебного театра ГИТИСа, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

«Мы были очень дружины с ним. Он жизнерадостный и открытый человек. Мы гастролировали много», — заметил на прощании актер Даниил Спиваковский.

«Он еще в сентябре планировал спектакль. Даже когда попал в больницу, он внушал всем оптимизм. Говорил, что все будет хорошо. И мы в это верили. Он верил, что врачи все сделают для его выздоровления. Помогут ему. Мы много ездили с ним. Одна из запоминающийся поездок — в Туркестан. И даже когда на Колыму ездили, он не жаловался на трудности поездок», — добавила актриса Светлана Тома.