«Макс поставил в неловкое положение»: как Галкин спровоцировал Долину на скандал с Карнавал

Лариса Долина на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» сказала, что после скандального выпуска «Музыкалити», когда она чуть не ушла прямо с эфира, у нее нет никакой обиды на Валю Карнавал, а вот на Максима Галкина — да.

«Меня рассердило, что Макс меня поставил немножко в неловкое положение. Когда приходит девочка и говорит, что не хочет учиться и ей это не нужно, хотя я слышу, что она ни в одну ноту не попадает… Ну просто смирись с этим, скажи: «Да, правильно, я не смогла спеть эту распевку». (А это одна из самых простых распевок!) Но она ведь этого не сделала! Этого не сказала! Как-то неправильно это все», — рассудила Лариса Долина.

Народная артистка сказала, что зла была на ситуацию, а не на молодую тиктокершу. «Нет никакого раздражения по отношению к ней, я абсолютно нормально отношусь к ней. Даже нет никакого остаточного явления после встречи с ней нет», — заявила Долина.

Напомним, во время выпуска «Музыкалити», где ведущим был Максим Галкин, а ее оппонентом тиктокерша Валя Карнавал, Лариса Долина была возмущена тем, что блогер, не имея слуха, тоже претендовала на роль певицы. Звезда советской и российской эстрады даже встала, чтобы уйти, но муж Аллы Пугачевой ее остановил.

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