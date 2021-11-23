«Он мне сломал жизнь»: почему Долину изгнали из Москвы в 1983 году

Лариса Долина на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» рассказала, как ее изгнали из Москвы простым росчерком пера в 1983 году. Тогда вышло постановление о том, что артисты без московской прописки не могли работать в столице. До сих пор певица с болью вспоминает этот момент.

«Нас просто уволили всех из «Росконцерта», 270 человек, включая народных, заслуженных, лауреатов и так далее. Вот такой странный закон был издан тогдашним министром культуры Российской Федерации. Я даже фамилию помню – Мелентьев. Он мне тогда, по сути, сломал жизнь. Мне пришлось уехать в Ленинград, где было очень тяжело. Денег не было, работы не было, жили в одной комнате впятером: я, муж, ребенок грудной и его родители за перегородкой», — рассказала Долина.

Артистка устроилась в «Ленконцерт», но там получала копейки, а спасал ее по-настоящему телевизионный проект «Товарищ кино», где три дня съемок кормили звезду практически месяц. Позже Лариса Долина создала свой коллектив в Ульяновске.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.