Гроб с телом Валерия Гаркалина утонул в цветах на сцене учебного театра ГИТИСа

Актер будет похоронен чуть позже на Миусском кладбище столицы.

Гроб с телом актера Валерия Гаркалина буквально утонул в цветах на сцене учебного театра ГИТИСа, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Со звездой кино пришли проститься сотни поклонников, а также его коллеги. Многие в зале не смогли сдержать слез.

Заметим, что почти все в зале находятся в медицинских масках. Поклонники стараются соблюдать все меры безопасности в непростых условиях пандемии.

Напомним, что Валерий Гаркалин на протяжении почти двух месяцев боролся с коронавирусом. На момент смерти ему было 67 лет. С актером пришли проститься многие звезды шоу-бизнеса и коллеги по сцене.

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