«Я устал хоронить друзей»: Золотовицкий на прощании назвал Гаркалина уникальным актером

Как отметил актер, коллега был его близким товарищем.

Актер Игорь Золотовицкий на прощании с актером Валерием Гаркалиным высказался о смерти своего близкого товарища, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

«Я устал хоронить друзей. А Валерий был моим другом. Он был уникальным актером. Его интонации ни с кем не спутаешь». Игорь Золотовицкий

Высказался о смерти Валерия Гаркалина и актер Александр Самойленко. «Гаркалина можно сравнить с актерами уровня Евстигнеева. А в общении он был легкий, теплый, воздушный», — заметил Александр.

Напомним, что в учебном театре ГИТИСа проходит прощание с актером Валерием Гаркалиным. Чуть позже актера похоронят на Миусском кладбище столицы. Валерий Гаркалин на протяжении почти двух месяцев боролся с коронавирусом. На момент смерти ему было 67 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!