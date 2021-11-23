Создатели сериала «Карточный домик» отсудили у Кевина Спейси 31 миллион долларов

Актер был уволен из шоу после скандала с сексуальными домогательствами.

Дела у обвиненного в сексуальных домогательствах к мужчинам актера Кевина Спейси очень плохи. Продюсерская компания MRC, снимавшая для Netflix сериал «Карточный домик», из которого артист был уволен в 2017 году, отсудила у него кругленькую сумму.

По данным издания The Wall Street Journal, арбитражный суд постановил выплатить компании 29,5 миллиона долларов в качестве компенсации и еще 1,4 миллиона за расходы на адвокатов.

MRC обратилась в суд в 2019 году, утверждая, что увольнение Спейси из сериала Netflix стоило ей огромных убытков. Компания заявила, что была вынуждена отказаться от двух снятых эпизодов шестого сезона, в которых был показан Кевин, и переписать весь сезон, что существенно увеличило расходы на шоу. Продюсерам также пришлось сократить количество серий, так как они не смогли бы уложиться в сроки, оговоренные с потоковым сервисом. В итоге трансляция на Netflix принесла им гораздо меньше денег, чем ожидалось.

И вот все свои потери компания компенсирует за счет оскандалившегося Спейси. Актер, конечно, направлял встречный иск, пытаясь доказать, что поступившие обвинения в сексуальных домогательствах не являлись нарушением условий его контракта. Но суд не встал на сторону звезды.

Абсурда ситуации добавляет то, что непристойное поведение актера так и не было доказано.

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