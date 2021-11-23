«Мы же не в обнимку с этими парнями вышли»: Киркоров оправдался за скандал на Премии Муз-ТВ

Как отметил поп-король, он не видит ничего странного в своем поведении.

Певец Филипп Киркоров оправдался за скандал на премии «Муз-ТВ», где он вместе с блогером Давидом Манукяном предстал в образах невесты и жениха. Кругом их окружали полуголые парни спортивного телосложения.

«Мы же не в обнимку с этими парнями вышли. Мы просто приехали, два друга, исполнивших замечательный хит «Ролекс». Песня была представлена во многих номинациях. Мы приехали вдвоем, а с кем мы должны были приехать? Я должен был приехать с Бузовой или он должен был с Бузовой приехать?» Филипп Киркоров

По словам Киркорова, он всегда приходит на данные мероприятия со спутниками и со спутницами. В зависимости от проекта. И никогда к нему не было вопросов. Он не понимает, почему в свои почти 55 стал вдруг пользоваться таким «сексуальным вниманием», сообщает ok-magazine.ru.

Напомним, Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Недовольство после премии высказывали не только некоторые звезды шоу-бизнеса, но и Роскомнадзор. Прежде всего из-за женских платьев на мужчинах.

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