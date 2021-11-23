Меньшиков прошел мимо журналистов: в учебном театре ГИТИСа началось прощание с Гаркалиным

В учебном театре ГИТИСа началось прощание с актером Валерием Гаркалиным, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro. Чуть позже актера похоронят на Миусском кладбище столицы.

Проститься с легендарным актером пришли сотни его поклонников. Кроме того, проводить в последний путь звезду пришли и многие звезды шоу-бизнеса. Среди них был, к примеру, художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков.

Любопытно, что он демонстративно прошел мимо журналистов, не дав никаких комментариев, чем, конечно, очень огорчил прессу.

Напомним, что Валерий Гаркалин на протяжении почти двух месяцев боролся с коронавирусом. На момент смерти ему было 67 лет.

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