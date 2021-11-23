«Безумно похож на тебя!»: Веник из «Папиных дочек» удивился сходству между Арзамасовой и ее сынишкой

Филипп Бледный одним из первых прокомментировал свежее фото малютки Левушки, которое в Instagram опубликовала его звездная мама.

Лиза Арзамасова впервые поделилась снимком сына Левушки, не став при этом закрывать его личико. Поклонники актрисы из ситкома «Папины дочки» получили возможность сравнить, на кого же похож первенец Елизаветы — на маму или на папу.

«В такой хороший праздник День Сыновей решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте как дети… Верю в то, что хороших людей на земле много! И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, — Лев Ильич!» — отметила актриса.

Естественно, звездные коллеги Лизы Арзамасовой не оставили без внимания первый снимок Левушки.

«Лиза! Просто копия ты», — уточнила Саша Савельева. «Боже!! Маленькая Лиза», — вторит певице Елизавета Боярская. «Как здорово держит головку ваш прекрасный и гордый Лев!!» — добавила Елена Малышева. «Красавец!!! Безумно похож на тебя!! Чудо», — подметил Филипп Бледный, сыгравший Веника в ситкоме «Папины дочки». «Как похож на тебя!! Чудо просто», — согласилась Галина Боб. «Лиза, чудо!!» — восхитилась Мирослава Карпович.

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