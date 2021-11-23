«Безумно похож на тебя!»: Веник из «Папиных дочек» удивился сходству между Арзамасовой и ее сынишкой

Лиза Арзамасова впервые поделилась снимком сына Левушки, не став при этом закрывать его личико. Поклонники актрисы из ситкома «Папины дочки» получили возможность сравнить, на кого же похож первенец Елизаветы — на маму или на папу.
«В такой хороший праздник День Сыновей решили не прятаться. Радуемся сами и вас хотим радовать этой обезоруживающей улыбкой. Будьте как дети… Верю в то, что хороших людей на земле много! И знакомьтесь, глаза в глаза, без прикрытия смайликами и сердечками, — Лев Ильич!» — отметила актриса.
Естественно, звездные коллеги Лизы Арзамасовой не оставили без внимания первый снимок Левушки.
«Лиза! Просто копия ты», — уточнила Саша Савельева.
«Боже!! Маленькая Лиза», — вторит певице Елизавета Боярская.
«Как здорово держит головку ваш прекрасный и гордый Лев!!» — добавила Елена Малышева.
«Красавец!!! Безумно похож на тебя!! Чудо», — подметил Филипп Бледный, сыгравший Веника в ситкоме «Папины дочки».
«Как похож на тебя!! Чудо просто», — согласилась Галина Боб.
«Лиза, чудо!!» — восхитилась Мирослава Карпович.
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