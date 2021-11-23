«В ожидании завтрака!»: отдохнувший Сергей Лазарев поделился фото из своего путешествия

Лазарев поделился с поклонниками очередным фото из отпуска и маршрутом своего путешествия: из Дубай семья переезжает в Абу-Даби. Артист рассказал, что никогда не был в столице ОАЭ и предвкушает интересное приключение.

«Ну, вот точно, доброе утро! В ожидании завтрака! И переезд на вторую точку в Абу-Даби! Никогда там не был! Очень интересно! Подробности в сториз… Хорошего вам дня», — поделился впечатлениями Лазарев в своем Instagram.

На фото певец сидит за столом, вальяжно закинув руки за голову. За спиной у Лазарева красивые пейзажи Персидского залива.

«Как всегда, великолепен», «Хорошего отдыха, красавчик», «Такой довольный», — прокомментировали поклонники.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.